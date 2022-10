Romantique, rock, extraterrestre? Féminité complexe chez Louis Vuitton

Paris (AFP) – Robe trapèze courte aux proportions réévaluées, collants ajourés, semelle épaisse, détails exagérés: Louis Vuitton s'interroge sur la féminité avec des silhouettes multiples et inclassables mardi, dernier jour de la Fashion week à Paris.

Le défilé s'est déroulé dans la cour du Palais du Louvre, au coeur d'une "fleur-monstre" de l'artiste Philippe Parreno. Les miroirs géants reflétaient la scénographie complexe du show avec un podium circulaire.

Le premier passage dans un ensemble blanc avec de gigantesques fermetures à glissière et des détails futuristes sur les épaules et aux hanches a donné le ton.

"La féminité est au coeur du sujet et Louis Vuitton s'invite au débat: la voir par l'emphase, glorifier sa complexité, la grandir, lui donner toute sa place", écrit le directeur artistique des collections femme Nicolas Ghesquière, dans la note du défilé.

Boutons, boucles, fermoirs énormes retiennent toute l'attention dans cette collection printemps-été 2023, qui porte un autre regard sur "l'infiniment grand et l'infiniment petit".

Les robes trapèzes au-dessus du genou, d'une construction complexe, forment la pièce maitresse de la collection.

Structurées, elles se portent avec des collants et bottines à semelle graphique compensée, procurant une allure à la fois rock, romantique et décontractée.

Côté sac, ils sont soit minuscules et colorés, soit en forme de pochettes immenses avec des chaînes massives.

Le pantalon est moulant, texturé et fleuri, se prêtant à un exercice de style pour associer l'inassociable en terme de couleurs, coupes et imprimés, dans un look signature de Vuitton.

Ici, il se porte tantôt avec un bomber, tantôt avec un trench.

Miu Miu, marque italienne lancée par Miuccia Prada pour une mode plus jeune est abordable, a pour sa part présenté une collection mêlant le sexy au fonctionnel.

Le gris et le beige des tenues sont égayés par des chaussures hybrides entre tongs et bottines aux couleurs flashy.

Des sacoches type "bananes" stylisées tiennent lieu de jupes et de bustier et laissent apparaître une lingerie blanche.

La mannequin star américaine Bella Hadid a présenté un tel haut associée avec une jupe taille basse.

Une robe à paillettes transparente s'enfile sur des dessous couleur chair.

De grandes vestes laissent découvrir les jambes et le ventre nues. Et, une micro-jupe contraste avec un chemisier blanc et pull bleu marine très formels, dans un look présenté par Tahliah Debrett Barnett dite FKA Twigs, musicienne, productrice et danseuse britannique.

