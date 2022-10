Wall Street ouvre en forte hausse sur la lancée de la veille

Le parquet du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a démarré en forte hausse mardi, poursuivant le rebond de la veille: le Dow Jones avançait de 1,26%, le Nasdaq de 2,16% et le S&P 500 de 1,62%, quelques minutes après l'ouverture.