Nobel: Alain Aspect "atterré" par les scientifiques qui versent dans le complotisme

Paris (AFP) – Le Français Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022, s'est dit mercredi "atterré" par ces "grands scientifiques" qui, "d'un seul coup" versent dans le complotisme et remettent en cause la science, évoquant notamment "le professeur de Marseille", à savoir Didier Raoult.

Interrogé sur France Inter à propos de la montée des thèses complotistes et la remise en cause de la science, Alain Aspect a répondu: "Je suis atterré, atterré, et je suis surtout atterré quand des gens qui sont de grands scientifiques --pour ne pas le nommer, le professeur de Marseille--, qui ont été de grands scientifiques, d'un seul coup versent... Je ne comprends pas psychologiquement ce qui se passe".

"La science n'est pas l'ennemie des problèmes actuels", tels que "le réchauffement climatique", a ajouté le physicien, couronné mardi de la plus prestigieuse des récompenses scientifiques avec un Américain et un Autrichien. "La science est la solution. Lancez-vous dans la science avec l'objectif de résoudre ces problèmes qui vous intéressent", a-t-il dit en s'adressant aux jeunes.

Il a également précisé ses déclarations de la veille à la Fondation Nobel, prononcées peu après l'annonce du prix, dans lesquelles il appelait la communauté scientifique internationale à rester unie face à la montée du "nationalisme" dans le monde.

"J'ai fait cette réponse en anglais au journaliste qui m'appelait depuis le comité Nobel, avec une ligne qui n'était pas claire", a-t-il expliqué sur France Inter.

"En y réfléchissant, ce que j'avais en tête" c'était d'évoquer "les démocraties qui se réduisent".

"Je fais partie d'une génération qui a eu le bonheur de voir la montée de la démocratie en Russie et en Chine", a-t-il développé. "C'était un bonheur quand on allait là-bas de voir comme nos collègues +respiraient+. Aujourd'hui, cela se restreint et j'espère malgré tout qu'on arrivera à garder un bon contact avec nos collègues".

Le Français Alain Aspect, l'Américain John Clauser et l'Autrichien Anton Zeilinger ont remporté le Nobel de physique 2022 pour leurs découvertes sur "l'intrication quantique", un phénomène où deux particules sont parfaitement corrélées, quelle que soit la distance qui les sépare.

