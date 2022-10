Un ministre mis en examen ne doit pas forcément quitter le gouvernement, théorise Véran

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran lors d'une conférence de presse après un Conseil des ministres, le 5 octobre 2022 au palais de l'Elysée, à Paris Ludovic MARIN AFP

Paris (AFP) – Une mise en examen de ministre ne doit plus valoir systématiquement départ du gouvernement, a déclaré mercredi le porte-parole de l'exécutif Olivier Véran, assurant que le Garde des Sceaux et le secrétaire général de l'Elysée conservaient la "confiance" d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron.