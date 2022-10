Wall Street limite les pertes et termine modestement dans le rouge

Des opérateurs du New York Stock Exchange ANGELA WEISS AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a clôturé modestement dans le rouge mercredi, regagnant du terrain à la fin d'une séance bien plus négative, du fait de la remontée des taux obligataires et après le vif rebond du début de semaine.