Empêtrée dans les affaires, la Nupes mise sur la marche du 16 octobre pour se relancer

Le logo de la Nupes (Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale), le 7 juin 2022 Geoffroy VAN DER HASSELT AFP/Archives

Paris (AFP) – Les affaires Bayou et Quatennens, et plus largement les polémiques qui ont émaillé l'été, du barbecue à la valeur travail, ont fragilisé l'alliance de gauche Nupes qui mise sur la marche du 16 octobre pour clore une séquence désastreuse.