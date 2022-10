Pays-Bas: une peinture de Fernand Léger découverte au dos d'une toile

La Haye (AFP) – Des experts en art aux Pays-Bas ont annoncé jeudi avoir découvert une importante oeuvre du peintre cubiste français Fernand Léger (1881-1955) cachée depuis plus d'un siècle au dos d'une de ses autres toiles.

L'oeuvre jusqu'ici inconnue, intitulée "Fumée sur les toits", qui devrait dater selon les experts de 1911-1912, a été peinte au dos du tableau "Le 14 juillet" réalisé un an plus tard, selon les spécialistes de conservation d'art du Studio Redivivus.

Retrouvée partiellement abîmée et recouverte d'une couche de ce qui ressemble à de la colle dure, la peinture, qui a depuis été minutieusement restaurée, révèle selon les experts un "tournant" dans l'oeuvre de Léger, contemporain parisien de Picasso.

"C'est vraiment une découverte", a déclaré à l'AFP Gwendolyn Boeve-Jones, directrice du Studio Redivivus, situé à La Haye.

Les experts pensent que l'oeuvre fait partie d'une série dans laquelle Léger a peint la vue de son atelier sur les toits de Paris vers Notre-Dame, en se concentrant sur la fumée des cheminées.

Selon l'historien de l'art néerlandais Sjraar van Heugten, il ne restait que sept tableaux de cette série, et la nouvelle peinture montre des avancées "extrêmement importantes" dans l'utilisation de la couleur et de l'abstrait par Léger.

Mystère

L'histoire de l'oeuvre commence il y a environ 110 ans lorsque l'artiste offre le tableau "Le 14 juillet" à son ami Marc Duchêne en cadeau de mariage en 1912 ou 1913.

Gwendolyn Boeve-Jones, fondatrice du studio de restauration Redivivus, le 4 octobre 2022 à La Haye François WALSCHAERTS AFP

Mais M. Duchêne est tué pendant la Première Guerre mondiale, et bien que le tableau soit resté dans sa famille, les "tristes souvenirs" qu'il évoque font qu'il n'avait jamais été exposé et était "resté inconnu pendant des années", explique M. Van Heugten.

"Le 14 juillet" est ensuite acheté aux héritiers de Duchêne en 1999 par la Triton Collection, une fondation d'art privée qui détient toujours le tableau.

Cette fondation découvre des traces de restauration sur le dos de celui-ci, probablement effectuée dans les années 1990, mais l'on ignore par qui.

Le mystère de ce qu'il y avait exactement au dos du tableau est resté intact, même si "Le 14 juillet" a par la suite été exposé dans plusieurs galeries.

Le verso de l'oeuvre "était recouvert en grande partie d'un matériau blanc-gris et les collectionneurs avaient été informés qu'il n'y avait pas vraiment lieu de s'inquiéter, que ce n'était pas important", raconte Mme. Boeve-Jones.

Mais cette-dernière, émigrée des États-Unis vers les Pays-Bas pour travailler au Rijksmuseum d'Amsterdam avant de créer son propre studio, reste intriguée par l'énigme.

En 2016, les propriétaires lui demandent de mener l'enquête. Mme Boeve-Jones, qui dit avoir "vécu avec Léger" toute sa vie, se mue alors en détective. Elle épluche les publications d'art et surfe sur internet.

Parallèlement, les experts découvrent sous la couche de colle des formes et des couleurs, et notamment la fumée qui s'échappe des cheminées.

"Ce n'était pas si difficile de voir qu'il (le tableau) appartenait en quelque sorte à la série +Fumees Sur Les Toits+", affirme Mme Boeve-Jones.

"Merveilleuse peinture"

Des techniques d'imagerie de haute technologie examinant les couches de peinture et les dommages ont ensuite permis à son équipe de redonner à la peinture son lustre d'antan.

Rapidement, les experts se rendent compte de l'importance de l'oeuvre, qui représente selon eux une grande avancée entre les travaux antérieurs plus sombres de Léger et le style plus abstrait et coloré que la série a lancé.

"Ce n'est pas seulement que le tableau est resté caché. C'est intéressant dans une certaine mesure. Mais ce que nous avons découvert, c'est le rôle qu'il a dû jouer dans son parcours", observe Gwendolyn Boeve-Jones.

Des experts en restauration manipulent le tableau "Fumée sur les toits" de Fernand Léger, le 4 octobre 2022 à la Haye François WALSCHAERTS AFP

Les experts sont certains qu'il s'agit d'un véritable Léger en raison de la provenance, du coup de pinceau et même du châssis de la toile qui porte sa signature.

"Cela respire le Léger à plein nez", explique Mme Boeve-Jones.

Sjraar van Heugten, auparavant responsable des collections du musée Van Gogh d'Amsterdam, se dit "très surpris par la qualité" de l'oeuvre.

"C'est une peinture magnifique et je suis très heureux que la restauration ait été aussi réussie", déclare-t-il.

Le tableau sera exposé du 19 novembre au 2 avril au musée Kroller-Muller dans le centre des Pays-Bas, dans le cadre d'une exposition sur la série sur les toits de Léger. Il sera placé dans une vitrine qui permettra aux visiteurs de voir les deux côtés.

