Renault produira la 4L et le Scénic électriques dans les Hauts-de-France

Le logo Renault sur un volant, dans l'usine Renault de Cléon, en Seine-Maritime, le 5 juillet 2022 Lou BENOIST AFP/Archives

Maubeuge (AFP) – Renault a confirmé jeudi qu'il produirait ses futurs modèles électriques Scénic et 4L, en plus de la R5, dans ses usines de Douai et Maubeuge (Nord).