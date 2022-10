Un tableau de Chagall volé par les nazis bientôt aux enchères à New York

Le peintre français d'origine russe Marc Chagall au travail dans son atelier de Vallauris, dans le sud de la France, le 11 juin 1952 MEUNIER AFP

New York (AFP) – Un tableau de Marc Chagall, qui figure parmi quinze œuvres volées par les nazis et restituées par la France aux héritiers des familles spoliées, sera mis aux enchères le 15 novembre par la maison Phillips à New York, a annoncé la société jeudi.