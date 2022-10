Wall Street en baisse et changeante

A la Bourse de New York, le 6 septembre 2022 Michael M. Santiago GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait en baisse et changeante jeudi, après des demandes hebdomadaires d'allocations chômage un peu plus fortes que prévu dans l'attente du rapport officiel sur l'emploi américain vendredi.