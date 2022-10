Wall Street finit dans le rouge en attendant le rapport américain sur l'emploi

A la Bourse de New York, le 6 septembre 2022 Michael M. Santiago GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé jeudi dans le rouge une séance hésitante dans l'attente du rapport crucial sur l'emploi américain vendredi et après une série de remarques plutôt strictes de représentants de la Fed sur la politique monétaire.