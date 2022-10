Prix Bayeux des correspondants de guerre: Associated Press, France 5, Editions Sidwaya et France Info-RTS récompensés

Les journalistes Evgeniy Maloletka (Associated Press/D) et Mstyslav Chernov recompensés pour un reportage multimedia sur la chute de Marioupol , le 8 octobre 2022 à Bayeux (Calvados) Lou BENOIST AFP

Bayeux (France) (AFP) – Le Prix Bayeux des correspondants de guerre a été attribué samedi à des reportages traitant pour la plupart de l'Ukraine et diffusés par Associated Press en photo, France 5 en télé, France Info - RTS en radio et Editions Sidwaya en presse écrite.