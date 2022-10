L1: Lille remporte le derby et met fin à la série de Lens

Villeneuve-d'Ascq (AFP) – Coup double pour Lille ! Le Losc s'est relancé en battant Lens (1-0) et en mettant un terme à la longue série d'invincibilité de son grand rival, dimanche dans le 116e derby du Nord, en clôture de la 10e journée de L1.

Publicité Lire la suite

A la peine en première période, les Dogues ont pourtant marqué juste avant la mi-temps sur un penalty de Jonathan David avant de défendre leur avantage bec et ongles.

Le septième but de la saison du Canadien a suffi aux Lillois pour s'imposer dans une folle ambiance à l'issue d'un match engagé, au cours duquel le gardien nordiste Lucas Chevalier a repoussé un pénalty de Florian Sotoca (15e).

Les Lillois, qui avaient perdu les trois derbies la saison dernière face aux Lensois, ont remis les pendules à l'heure et ont stoppé leur ennemi qui restait sur 17 rencontres sans défaite en championnat. Ils remontent à la septième place avec 16 unités au compteur, à cinq longueurs des Artésiens.

Le RCL, souvent dominateur durant le match, a manqué de tranchant offensivement et a concédé sa première défaite de la saison, manquant l'occasion de remonter sur le podium (4e, 21 points).

Chevalier, ce héros

Dans une ambiance digne de la Ligue des champions, une fois n'est pas coutume à Lille, le match a démarré sur les chapeaux de roues avec beaucoup d'intensité, à l'image de cette intervention musclée de Jimmy Cabot sur Jonathan David qui a valu un avertissement au piston lensois dès la quatrième minute.

Le gardien de Lille Lucas Chevalier arrête un penalty de Florian Sotoca contre Lens, le 9 octobre 2022 à Villeneuve-d'Ascq Sameer Al-DOUMY AFP

Les Sang et Or ont rapidement pris le contrôle des opérations et mis la défense lilloise en grande difficulté. Logiquement, ils se sont procuré la première grosse occasion en bénéficiant d'un penalty pour une faute de José Fonte, pris de vitesse par Deiver Machado. Mais Chevalier, formé au club et déjà adulé par les supporters, a encore augmenté sa cote de popularité en repoussant la tentative de Sotoca (15e).

Le RCL a toutefois gardé la maîtrise et a multiplié les centres et les corners, sans parvenir à trouver la faille. La seule situation a été une frappe de Loïs Openda bien bloquée le portier des Dogues (18e).

Bien pressés par les Artésiens, les Lillois ont eu un mal fou à s'approcher, hormis sur un tir trop écrasé de David qui n'a pas inquiété Brice Samba (25e).

Indispensable David

Le deuxième duel entre les deux hommes a tourné à l'avantage de l'indispensable attaquant canadien, qui a embrasé le public en ouvrant le score contre le cours du jeu sur un penalty consécutif à une faute de Massadio Haïdara sur Benjamin André (1-0, 44e).

Au retour des vestiaires, le Losc a enfin réussi à imposer son pressing pour gêner Lens et a failli être récompensé rapidement, mais Adam Ounas a buté sur Samba (47e), avant d'offrir un caviar à André Gomes, dont la frappe a été contrée (55e).

L'attaquant de Lille Adam Ounas (d) devance le défenseur de Lens Deiver Machado, le 9 octobre 2022 à Villeneuve-d'Ascq FRANCOIS LO PRESTI, FRANCOIS LO PRESTI AFP

Les Sang et Or ont fini par réagir grâce à leur capitaine Seko Fofana, dont le tir est passé de peu à côté (60e), puis Chevalier a encore sauvé Lille en enlevant de sa lucarne une superbe frappe d'Alexis Claude-Maurice (70e).

Les Dogues, bien plus mordants en seconde période, ont de nouveau eu l'occasion de creuser l'écart, mais Samba s'est montré décisif deux fois coup sur coup: il a d'abord chipé le ballon dans les pieds de David, avant de détourner en corner une tentative d'André Gomes (72e).

Lens a jeté toutes ses forces dans la bataille, mais en vain, tandis que Timothy Weah a vendangé une énorme occasion dans le temps additionnel (90e+4). Mais cela n'a pas gâché le plaisir des supporters lillois qui ont pu laisser éclater leur joie quelques minutes plus tard et communier avec leurs joueurs.

© 2022 AFP