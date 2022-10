En 2022, abeilles et production de miel ont souffert du changement climatique

Fred TANNEAU AFP/Archives

Paris (AFP) – La récolte de miel 2022 oscillera entre 12.000 et 14.000 tonnes, en deçà des espérances des apiculteurs, les fleurs et abeilles ayant souffert du manque d'eau et des fortes chaleurs de l'été, a déploré lundi l'Union nationale de l'apiculture française (Unaf).