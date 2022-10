Le Nobel d'économie à trois Américains, dont l'ex-président de la Fed Ben Bernanke

Ben Bernanke, l'ancien président de la banque centrale américaine, désormais prix Nobel d'économie, à Hong Kong le 2 juin 2015 lors d'un forum économique Philippe LOPEZ AFP/Archives

Stockholm (AFP) – Le prix Nobel d'économie a été décerné lundi à Ben Bernanke, l'ancien président de la banque centrale américaine (Fed), et ses compatriotes Douglas Diamond et Philip Dybvig, pour leurs travaux sur les crises financières et les banques.