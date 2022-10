Wall Street hésite à l'ouverture d'une semaine dense en indicateurs et résultats

Le parquet du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York hésitante et volatile, était majoritairement dans le rouge lundi, à l'orée d'une semaine chargée en indicateurs cruciaux et qui ouvre la saison des résultats d'entreprises.