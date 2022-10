Des moyens et des effectifs pour la police : la loi sécurité aux mains du Sénat

Des policiers marchent devant le Palais des festivals de Cannes (France) le 16 mai 2022 PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

4 mn

Paris (AFP) – Le Sénat entame mardi l'examen en première lecture du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi), qui prévoit sur cinq ans un effort financier de 15 milliards d'euros et la création de 8.500 postes de policiers et gendarmes.