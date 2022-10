Judo: Teddy Riner forfait pour les Championnats d'Europe par équipes

Paris (AFP) – Le judoka Teddy Riner, initialement sélectionné pour les Championnats d'Europe par équipes mixtes en novembre, a indiqué mardi avoir dû déclarer forfait pour la compétition, n'étant pas encore suffisamment remis d'une entorse à une cheville.

Publicité Lire la suite

"Je reste positif, ça guérit bien, ça cicatrise bien, maintenant il faut être encore patient, (...) de ce que dit le staff médical, on est sur la fin", a annoncé le décuple champion du monde sur La Chaîne l’Équipe.

Blessé à la cheville droite au cours d'un entraînement en août dernier au Maroc, Riner avait déjà dû renoncer aux Championnats du monde qui se déroulent actuellement à Tachkent, en Ouzbékistan.

Mais il avait quand même été sélectionné pour l'Euro par équipes, la seule compétition qui manque à son palmarès hors normes, sa participation étant soumise à avis médical.

Son remplaçant pour la compétition qui se tient le 12 novembre à Mulhouse n'a pas encore été annoncé.

A 33 ans, Riner sait qu'il va devoir composer avec les problèmes physiques sur la route des JO-2024 à domicile.

"S'il faut que je monte sur les tapis en 2024 avec une jambe cassée, je le ferai", a-t-il déclaré il y a quelques semaines.

En attendant, celui qui n'est pas apparu sur le tatami depuis juillet 2022 a tenu mardi à rappeler à ses coéquipiers leur objectif. "Le principal c'est 2024, ce qui se passe avant il faut l'oublier le plus vite possible et s'en servir pour rebondir (...). Championnat d'Europe, du monde, tout ce qu'il y a avant ça ne compte pas."

© 2022 AFP