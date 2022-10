C1: Marseille reste en course, le Barça en grand danger

Paris (AFP) – L'OM a préservé toutes ses chances de qualification pour les 8e de finale de la Ligue des champions après sa victoire sur le terrain du Sporting Portugal (2-0), mercredi, alors que le FC Barcelone est en danger après avoir concédé le nul face à l'Inter Milan au Camp Nou (3-3).

Le Bayern Munich, Naples et le FC Bruges sont eux certains d'être présents en 8e et rejoignent le Real Madrid et Manchester City, qui avaient obtenu leur ticket mardi.

Gr A: Naples a son billet

Le quatrième succès en quatre matches du Napoli, qui a dominé l'Ajax Amsterdam 4-2, permet au club italien de sécuriser son billet pour les 8e de finale. Tout roule pour les Napolitains, leaders de la Serie A et invaincus, toutes compétitions confondues.

En grande difficulté en Premier League (10e), Liverpool s'est de son côté rassuré en écrasant les Glasgow Rangers à l'Ibrox Stadium (7-1) avec un triplé de Mohamed Salah et un doublé de Roberto Firmino. Le finaliste de la dernière édition, 2e du groupe, possède désormais une bonne marge devant l'Ajax (6 points) à deux journées de la fin.

Gr B: Bruges pour l'histoire

Depuis la création de la Ligue ds champions en 1992 sur les cendres de l'antique Coupe d'Europe des clubs champions, le FC Bruges n'avait jamais réussi à atteindre la phase à élimination directe. C'est enfin chose faite après le nul ramené de la pelouse de l'Atletico Madrid (0-0).

Finaliste de la C1 en 1978, le club belge peut désormais viser la première place du groupe puisqu'il compte 4 longueurs d'avance sur son dauphin, le FC Porto.

Avec deux penalties signés du buteur iranien Mehdi Taremi, les Portugais sont allés l'emporter au Bayer Leverkusen (3-0), qui n'a pas connu d'électrochoc, une semaine après l'arrivée aux commandes de l'ex-international espagnol Xabi Alonso.

Gr C: le Bayern au top, le Barça a peur

Le nul arraché sur le fil au Camp Nou par le FC Barcelone et Robert Lewandowski contre l'Inter Milan (3-3) fait les affaires du Bayern Munich, qui a décroché son sésame pour les 8e de finale après son voyage fructueux en République tchèque contre le Viktoria Plzen (4-2) avec un Goretzka des grands soirs, auteur de deux buts.

Robert Lewandowski auteur d'un doublé pour le FC Barcelone lors du match nul 3-3 contre l'Inter Milan, le 12 octobre 2022 au Camp Nou

Rien ne va plus en revanche pour le Barça sur la scène européenne. Troisième du groupe derrière le Bayern et l'Inter, le club catalan n'a plus son destin entre les mains et peut trembler, une élimination précoce pouvant avoir de lourdes conséquences sur le plan financier pour les Blaugrana.

Gr D: l'OM peut y croire

Après des années de déboires en Ligue des champions, Marseille revit. Déjà large vainqueur la semaine dernière du Sporting Portugal au Vélodrome (4-1), l'OM a récidivé sur la pelouse du club lisboète (2-0) et peut sérieusement rêver de la qualification.

Si elles avaient en partie profité à domicile des errements du gardien adverse, les troupes d'Igor Tudor ont d'emblée paru supérieurs techniquement aux Portugais, qui ont fini par se saborder avec le penalty concédé par Ricardo Esgaio pour une grosse faute sur Amine Harit, synonyme de deuxième carton jaune et d'exclusion pour le joueur du Sporting. Matteo Guendouzi a transformé l'offrande (20e) avant qu'Alexis Sanchez ne double la mise (30e).

Les Portugais ont même terminé le match à 9 après un autre rouge récolté par Pedro Gonçalves (60e).

Voilà l'OM deuxième à un petit point de Tottenham, qui est venu à bout de Francfort (3-2) grâce notamment à un doublé de Son. La situation reste toutefois très incertaine dans ce groupe puisque les Spurs n'ont que trois points d'avance sur Francfort, dernier.

