Damien Hirst brûle ses peintures dans sa galerie londonienne

Londres (AFP) – L'artiste britannique Damien Hirst a brûlé mardi dans sa galerie à Londres des centaines de ses peintures, dans le cadre de son projet "Currency", au cours duquel il avait proposé aux acquéreurs de garder l'oeuvre d'art physique ou des NFT.

Damien Hirst, l'un des artistes les plus cotés du monde, volontiers provocateur, s'approche des cheminées en salopette argentée. Il brûle, devant des dizaines de personnes présentes et en direct sur Instagram, une à une ses peintures, toutes similaires avec des points multicolores sur des feuilles A4.

"Instinctivement, j'ai le sentiment que ce n'est pas bien de brûler les œuvres d'art. Mais quand j'y pense, je sais que je dois brûler les œuvres parce que cela fait partie du processus dans lequel je suis", a dit sur un ton solennel l'artiste aux journalistes, en jetant des oeuvres dans les flammes.

Acronyme de l'anglais "Non-Fungible Token", le NFT est un "jeton non fongible", c'est-à-dire non substituable et donc unique. Concrètement, il s'agit d'un certificat d'authenticité numérique en théorie infalsifiable, inscrit dans une "blockchain" (une chaîne de blocs), tout comme les cryptomonnaies. Les NFT percent depuis plusieurs années dans le monde de l'art.

Les acheteurs avaient un an, jusqu'au 27 juillet, pour choisir : soit ils optaient pour la peinture, soit pour le NFT.

L'artiste britannique Damien Hirst brûle l'une de ses oeuvres dans le cadre de son projet "Currency", le 11 octobre 2022 à la Newport Street Gallery à Londres Isabel INFANTES AFP

Plus de la moitié (5.149) ont décidé de garder la peinture, les autres ont préféré le NFT. Ce sont les oeuvres d'art de ces derniers qui ont été brûlées. Près de 5.000 partiront donc en fumée.

Un millier de peintures devaient être brûlées mardi. Les autres le seront sur plusieurs dates en octobre.

