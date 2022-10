Pour donner vie à ses bijoux, Tiffany mise sur les artisans comme sur les ingénieurs

Des employés dans l'atelier du bijoutier Tiffany, le 11 octobre 2022 à New York Ed JONES AFP

4 mn

New York (AFP) – Dans l'atelier d'innovation du bijoutier Tiffany à New York, des artisans chevronnés fignolent à la main, sur leur établi en bois, les prototypes de bagues, pendentifs ou bracelets conçus quelques mètres plus loin par des techniciens et ingénieurs.