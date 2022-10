Syrie: découverte d'une rare mosaïque romaine du IVe siècle

Ar Rastan (Syrie) (AFP) – Les autorités syriennes ont dévoilé mercredi une mosaïque d'époque romaine datant du IVe siècle de notre ère, parmi "les plus rares" et "plus complètes du pays".

La mosaïque, vieille de 1.600 ans, a été découverte dans la ville de Rastane, dans la province de Homs (centre).

Elle représente une "scène rare", dans laquelle "les détails et les noms des rois grecs qui ont participé à la guerre de Troie apparaissent clairement", a déclaré à l'AFP Hammam Saad, directeur des fouilles et des études archéologiques à la Direction générale des antiquités et des musées.

"Nous n'avons pas de mosaïque similaire", a indiqué M. Saad, précisant que l'oeuvre n'est "pas la plus ancienne" en Syrie, mais "la plus complète et la plus rare".

"La partie découverte jusqu'à présent mesure 20 mètres de long et six mètres de large", a-t-il expliqué, soulignant qu'il existe d'autres parties qui n'ont pas encore été révélées.

Il s'agit de la neuvième mosaïque découverte sur ce site.

Terre de civilisations pluri-millénaires, des Cananéens aux Omeyyades, en passant par les Grecs, les Romains, les Byzantins, la Syrie regorge de trésors archéologiques.

Certains sites ont subi des destructions pendant la guerre qui a débuté en 2011.

Dans la ville de Homs, l'église Oum al-Zinar a été brûlée et la mosquée Khalid Ibn al-Walid endommagée alors qu'à Rastane, des mosaïques ont été volées.

