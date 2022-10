Wall Street clôture faiblement dans le rouge avant l'inflation américaine

Le parquet du New York Stock Exchange ANGELA WEISS AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a clôturé faiblement dans le rouge mercredi, à l'issue d'une séance mitigée, en attendant un chiffre clé de l'inflation américaine jeudi et alors que la Fed a confirmé sa détermination à combattre cette hausse des prix.