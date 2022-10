Après avoir dévissé à l'ouverture, Wall Street repasse dans le vert malgré l'inflation

Le parquet du New York Stock Exchange ANGELA WEISS AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York est repassé dans le vert en fin de matinée à New York contre toute attente, après avoir plongé à l'ouverture en réaction à un indicateur d'inflation plus élevé que prévu.