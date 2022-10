Dans le sud du Niger, le plus grand oléoduc d'Afrique prend corps

Des ouvriers chinois et nigériens sur le chantier de construction du pipeline Niger-Bénin, le 10 octobre 2022 à Gaya, dans le sud-ouest du Niger BOUREIMA HAMA AFP

Gaya (Niger) (AFP) – Des ouvriers chinois et nigériens, masqués et casqués, hissent des tuyaux géants en acier au-dessus de monticules de terre. Plus loin, de la fumée s'échappe des chalumeaux. Camouflés dans les champs de mil, des soldats lourdement armés sont aux aguets.