Top 14: "J'ai rigolé quand on me disait que j'ouvrais une maison de retraite à Bayonne" (Tayeb)

Bayonne (AFP) – Avec ses recrues trentenaires, dont Maxime Machenaud et Camille Lopez (33 ans chacun), Bayonne a fait tomber le Racing 92 ou Bordeaux-Bègles, candidats au titre, puis le champion d'Europe rochelais: "J'ai rigolé quand on me disait que j'ouvrais une maison de retraite", a souri dans un entretien à l'AFP le président du promu Philippe Tayeb.

Publicité Lire la suite

QUESTION: Aviez-vous planifié ce bon départ, notamment à domicile ?

REPONSE: "On n'avait rien planifié, juste bien se tenir dans cette division et engranger le maximum de points possible. Après, bien entendu qu'on comptait gagner des matches à Jean-Dauger. C'est une bonne surprise mais on a laissé aussi des points à l'extérieur, notamment au Stade français. C'est un peu dommage d'être sorti à la 78e minute du point de bonus ou peut-être mieux. Le plus important était d'intégrer les dix-huit ou vingt nouveaux joueurs, d'arriver à ce que le nouveau staff de Grégory Patat, un Gersois avec de grosses valeurs, travaille avec les nouveaux et les anciens."

Q: La manière ne laisse pas indifférent...

R: "Il faut rester très prudent. Oui, on a marqué trois essais en moyenne. Oui, on fait du jeu mais surtout, en tant que président, je retiens ces valeurs, ces vertus, cette solidarité, cette alchimie qui prend entre les nouveaux joueurs, les anciens champions de France de Pro D2, le nouveau staff... J'ai été impressionné par la dernière mêlée contre l'UBB, que l'on gagne, alors qu'ils sont en position de marquer. Ce sont des actes forts de notre équipe et une équipe se construit sur ça. Contre La Rochelle, qui est une très grosse équipe, il faut minimiser notre résultat. Il leur manquait Hastoy, Dulin... des joueurs de pied qui leur ont fait défaut. On doit continuer notre trajectoire, ne pas se soucier des autres et déployer les mêmes valeurs qu'on a vues depuis le début."

Q: Vos adversaires sont prévenus!

R: "Je ne sais pas s'ils viendront en alerte mais Jean-Dauger, c'est tout un contexte. Le nouveau stade n'a rien à voir. On a sorti cette piste d'athlétisme qui nous éloignait de cette ambiance, on a rapproché la tribune. Les joueurs me disent +quand on a un coup de fatigue, on est porté par le seizième homme, c'est fabuleux+. La performance sportive est là mais l'environnement permet aux joueurs de se rendre compte que, quand ils jouent à l'Aviron, c'est 24h/24, 7 jours sur 7. Le boucher, le charcutier, le boulanger, le mécanicien... tout le monde te regarde, te parle de l'Aviron! C'est une pression de tous les jours: il n'y a pas d'anonymat chez nous, à tort ou à raison, et c'est important que ces joueurs aient la fierté de ce maillot qu'ils portent, de cette culture, de l'ADN de notre club".

Le président de Bayonne, Philippe Tayeb, le 17 septembre à Paris. FRANCK FIFE AFP

Q: Vous étiez déjà montés il y a trois ans. Pensez-vous être le même promu qu'à l'époque ?

R: "Non, parce que les joueurs qui ont participé à cette aventure ont un peu plus d'expérience. Nous avons aussi une équipe enrichie d'une autre expérience que celle en interne. Facundo Bosch, Maxime Machenaud, Camille Lopez, Gaëtan Germain, Yann David, Afa Amosa... on a quand même des joueurs trentenaires qui nous permettent de faire moins d'erreurs que lors de notre première accession".

Q: Les performances de Camille Lopez sont bluffantes. Il vous épate ?

R: "M'épater ? Non. Il ne me surprend pas non plus. C'est un grand joueur. J'ai rigolé quand certains disaient que j'ouvrais une maison de retraite. Quand on s'est entretenu avec Camille, il m'a dit +je n'ai jamais porté ce maillot, ce serait une fierté pour moi, pour mon père, mon grand-père et toute ma famille!+ Quand vous avez quelqu'un qui vous parle comme ça, droit dans les yeux, il ne peut pas vous décevoir. Il avait un an de contrat à Clermont, il aurait pu continuer sans souci mais il a préféré laisser le côté financier pour vivre une expérience et porter ce maillot. Ses performances sportives, je n'étais pas trop inquiet. Surtout c'est un meneur, un leader qui est connu, reconnu et écouté par les jeunes, les moins jeunes et ça, c'est important. C'est ce qui nous manquait ces joueurs d'expérience qui prennent les bonnes décisions dans les moments difficiles".

Le président français de Bayonne, Philippe Tayeb (à droite), lors du match de Top 14 entre l'Aviron et le Stade rochelais le 8 octobre à Bayonne (sud-ouest). GAIZKA IROZ AFP

Propos recueillis par Raphaël PERRY

© 2022 AFP