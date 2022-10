Wall Street ouvre en baisse, sonnée par un indicateur d'inflation plus élevé que prévu

Le parquet du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en forte baisse jeudi, sonnée par un indice des prix américain supérieur aux attentes, qui fait craindre un resserrement monétaire encore plus marqué que prévu de la banque centrale américaine (Fed).