L1: "agaçant et désagréable de ne pas parler football", regrette Galtier au sujet des affaires

Paris (AFP) – L'entraîneur du PSG Christophe Galtier, longuement questionné vendredi en conférence de presse au sujet des différentes affaires qui secouent le club de la capitale, a jugé "agaçant et désagréable de ne pas parler football", à deux jours du Classique de la Ligue 1 contre l'OM.

"Quand vous êtes l'entraîneur du PSG vous êtes très exposé mais là c'est très particulier, c'est tous les jours. Je suis persuadé que quand ce soir je vais rentrer à la maison, il y aura encore quelque chose. Ce n'est pas une pression pour moi mais c'est très agaçant et désagréable de ne pas parler football et de mon métier" a-t-il lâché.

"Il faut avoir de la maîtrise, de l'expérience et un certain âge pour gérer au mieux tout ça. Mais vous ne parlez jamais de football. Je suis fier et heureux d'être l'entraîneur du PSG, j'ai été très heureux quand on m'a nommé mais je m'aperçois que match après match, conférence après conférence, on parle 1 minute 30 de football sur quinze minutes. On n'est que sur de l'extra-sportif et quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez pas, puisque vous écrivez le contraire de ce que je dis", a-t-il également déclaré à l'adresse des journalistes.

"Quand je vous dis que ça se passe bien dans le vestiaire, que les joueurs s'entendent, qu'ils sont sérieux, professionnels et solidaires, ça n'intéresse personne et on écrit autre chose. Je ne suis pas là pour commenter des rumeurs", a-t-il ajouté.

Interrogé sur les velléités de départ supposées de Kylian Mbappé, révélées par plusieurs médias mardi, Galtier a indiqué que "Kylian a eu la plus belle des réponses en étant élu meilleur homme du match, généreux pour l'équipe et solidaire" contre le Benfica Lisbonne mardi en Ligue des champions (1-1).

"Est-ce que j'ai parlé avec Kylian concernant la rumeur? Non. j'ai vu Kylian très sérieux dans sa préparation, très investi", a-t-il expliqué.

L'attaquant français du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, salue des fans lors des "Rencontres inspirantes" organisées par son association "Inspired by KM" aux Arènes de Nîmes, le 12 octobre 2022 Sylvain THOMAS AFP

Au sujet des révélations de Mediapart mercredi concernant la mise en place par le PSG d'une "armée numérique" afin de nuire sur Twitter à certaines personnalités dont des membres du club comme Kylian Mbappé, Galtier a répondu: "si vous attendez de moi que je commente ce dossier là, cette rumeur là, vous allez vous tromper, je ne commenterai rien".

