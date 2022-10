Manny Pacquiao présente son retour sur le ring sous forme d'hologramme

Los Angeles (AFP) – Le boxeur philippin Manny Pacquiao s'est présenté jeudi à Los Angeles sous forme d'hologramme pour promouvoir un combat d'exhibition, lors d'une conférence de presse où il a ouvertement remis en cause sa retraite prise il y a un an.

Publicité Lire la suite

Costume gris et chemise bleue, le Philippin est apparu depuis Séoul en Corée du Sud, à plus de 9.000 kilomètres de la Californie, sous la forme d'un double virtuel réalisé par l'entreprise Proto.

Une grande première dans l'histoire de la boxe, qui lui a permis d'assurer le traditionnel face à face d'avant combat avec son adversaire.

A 43 ans, le boxeur légendaire affrontera le Sud-Coréen DK Yoo le 10 décembre lors d'un combat amical à Séoul. Tous les profits de l'événement seront reversés aux sans-abris des Philippines ainsi qu'à des familles ukrainiennes victimes de la guerre menée par la Russie.

"Je vais essayer de prouver que Pacquiao est toujours présent en boxe", a déclaré le Philippin, seul boxeur à avoir été champion du monde dans huit catégories de poids différentes. "C'est mon retour sur le ring, la boxe est ma passion et je vais devoir travailler dur même si c'est un combat d'exhibition."

Même sans avoir combattu depuis plus d'un an, il ne doute pas de sa capacité à l'emporter. "Je vais essayer de finir le combat tôt pour qu'on puisse rentrer tôt à la maison", a-t-il lancé.

Son adversaire, DK Yoo, est un spécialiste des arts martiaux qui comptabilise 655.000 abonnés sur YouTube. Le "Bruce Lee des temps modernes", comme l'a décrit l'animatrice Cynthia Conte lors de sa présentation jeudi, avait déjà participé à un combat d'exhibition de boxe en 2021 face au combattant de MMA Brad Scott.

"C'est un honneur" d'affronter la légende Pacquiao, a déclaré le combattant. Lui aussi se voit déjà vainqueur, malgré la différence abyssale qui sépare les deux palmarès. "Je suis plus grand et plus long, et plus jeune", a-t-il asséné.

"Pac-man" avait tiré sa révérence en août 2021 après une défaite face au Cubain Yordenis Ugas. Il avait quitté le ring avec 72 victoires, 8 défaites et 2 nuls, et reste l'un des boxeurs les plus victorieux de l'histoire, le seul à avoir été champion du monde sur quatre décennies différentes.

Mais cette retraite semble loin d'être définitive. Jeudi, le Philippin a dit envisager d'"affronter le vainqueur du combat" entre Errol Spence et Terence Crawford, qui doit avoir lieu en novembre. Il n'exclut pas non plus une revanche face à Floyd Mayweather, contre lequel il avait perdu dans le "combat du siècle" en 2015.

"Je me suis senti seul lorsque j'ai arrêté la boxe", a-t-il glissé.

© 2022 AFP