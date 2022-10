Top 14: Toulouse pour confirmer, La Rochelle pour s'affirmer

Antoine Dupont applaudit à la fin du match de Top 14 de rugby entre le Stade Toulousain et l'ASM Clermont, au stade Ernest-Wallon de Toulouse, le 8 octobre 2022.

Paris (AFP) – Chocs en stocks: de Toulouse, qui se déplace à Brive, à La Rochelle, qui reçoit Toulon, les leaders du Top 14 auront du pain sur la planche, samedi et dimanche, lors de la 7e journée du championnat de France.

Publicité Lire la suite

. Toulouse sur son trône.

Le leader toulousain (23 pts) a l'occasion de renforcer sa mainmise sur le Top 14 lors de son déplacement à Brive (11e, 11 pts), pire équipe à domicile avec une petite victoire.

Mais gare ! "Ce n'est jamais facile de jouer là-bas. On sait à quoi s'attendre en terme de combat. Il faudra essayer de faire le moins de fautes possible. Ce n'est pas parce que l'on joue le haut de tableau que l'on va se rendre là-bas en dilettante. Ils seront remontés après leur début de saison compliqué", a prévenu l'arrière international Melvyn Jaminet.

Même son de cloche pour le centre Pierre-Louis Barassi: "Ils sont à la recherche d'un match déclic pour vraiment lancer leur saison. On est le gros morceau qu'ils veulent taper. On se méfie de cette équipe", a-t-il encore assuré.

. Montpellier veut sortir les griffes.

Le champion en titre n'est pas vraiment en danger (4e, 15 pts). Mais son début de saison mi-figue mi-raisin laisse un goût amer et la venue du Lou (10e, 13 pts) est l'occasion de gonfler les muscles, une semaine après avoir chuté contre Toulouse (19-17).

Ce sera aussi le moment de retrouvailles entre le MHR et son ancien entraîneur Xavier Garbajosa, qui connaît une entame de mandat mitigée chez les Gones. Son projet de jeu ne semble pas encore complètement en place,les Lyonnais restant d'ailleurs sur deux revers de rang loin de leurs bases. Méfiance.

. UBB, bête blessée.

Yacouba Camara (D) le flanker de Montpellier essaie de plaquer l'arrière de Castres, Julien Dumora, pendant le match du Top 14 de rugby entre le Castres Olympique et le Montpellier Hérault au stade Pierre-Fabre, le 8 octobre 2022. Charly TRIBALLEAU AFP

Un choc aux airs de phase finale: Bordeaux-Bègles (12e, 10 pts) reçoit le Racing 92 (7e, 13 pts), revanche des barrages. A l'époque, les Girondins s'étaient largement imposés (36-16). Quatre mois plus tard, les choses ont changé. Le deuxième ligne international Cameron Woki a notamment changé de camp et "aura à coeur de battre son ancien club", selon l'entraîneur des avants franciliens, Didier Casadeï.

"Il est très motivé mais ce n'est pas Woki qui joue contre Bordeaux et les 23 du Racing qui seront alignés devront être solidaires et généreux", a-t-il encore expliqué. Car les Ciel et Blanc, tombeurs de Pau (26-13), ont encore de la marge. Ils ont aussi l'occasion de le prouver samedi, devant l'UBB, battu par Lyon (36-21).

. Toulon compte sur ses ex.

L'ouvreur Ihaia West, le pilier Dany Priso, l'ailier Jérémy Sinzelle, le deuxième ligne Mathieu Tanguy... Ils sont plusieurs à connaître la pelouse de La Rochelle par coeur et c'est sur eux que le RCT va s'appuyer pour faire trembler le champion d'Europe.

"West a mené pas mal de réunions cette semaine, expliquant comment ils jouaient, comment on pouvait leur répondre. Certains des anciens de La Rochelle en parlent depuis quelques semaines, ils ont vraiment hâte de battre leur ancien club", a confié le centre Duncan Paia'aua à l'AFP. Il en faudra sans doute plus à Toulon (3e, 17 pts) contre La Rochelle (2e, 17 pts), invaincu à domicile depuis fin janvier.

Dans les autres rencontres de la journée, Castres (9e, 13 pts) voudra profiter de la venue de Bayonne (8e, 13 pts) pour enchaîner une 25e victoire de rang à domicile en Top 14.

Enfin, le Stade français (5e, 14 pts) pourra viser une place sur le podium en cas de succès sur le terrain de Pau (14e, 8 pts) tandis que Clermont (6e, 14 pts) et Perpignan (13e, 9 pts) voudront retrouver des couleurs.

© 2022 AFP