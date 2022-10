Espagne: Tchouaméni-Koundé, frères ennemis d'un jour pour leur premier clasico

Le défenseur français du Real Madrid Aurelien Tchouaméni à l'échauffement à Santiago Bernabeu à Madrid le 2 octobre 2022 JAVIER SORIANO AFP

Madrid (AFP) – Amis depuis le centre de formation de Bordeaux, Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé partagent le même agent, la même trajectoire et partent en vacances ensemble... mais devront mettre leurs sentiments de côté dimanche (16h15) pour leur premier clasico entre le Real Madrid et Barcelone.