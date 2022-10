La Bourse de Paris renouvelle son rebond

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris Eric PIERMONT AFP

3 mn

Paris (AFP) – La Bourse de Paris a poursuivi son rebond (+0,90%) vendredi et signé une deuxième semaine de gains malgré les risques de dégradation dûs à l'inflation et les incertitudes concernant la guerre en Ukraine et la crise énergétique en Europe.