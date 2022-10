Le biopic "Emily" plonge dans l'imaginaire ténébreux de l'autrice Emily Brontë

L'actrice Emma Mackey lors de l'avant-première d'"Emily" au festival international du film de Toronto, le 9 septembre 2022 au Canada Michael loccisano Getty/AFP/Archives

3 mn

Los Angeles (AFP) – Dans le nouveau film "Emily", l'actrice Emma Mackey incarne l'autrice britannique du XIXe siècle Emily Brontë et ses frasques imaginées, mêlant notamment opium, tatouages, et relation intime avec un pasteur, pour un biopic qui revendique d'ignorer les écueils et conventions du genre.