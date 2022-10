Angleterre: Liverpool fait chuter City, Arsenal se détache

Londres (Royaume-Uni) (AFP) – Un Liverpool transcendé a infligé à Manchester City sa première défaite de la saison (1-0), dimanche lors de la 11e journée de Premier League permettant à Arsenal, vainqueur à Leeds (1-0) de prendre le large en tête.

. Arsenal imperturbable

Malgré le souffle de Manchester City dans son cou, une panne électrique et un coup de théâtre final favorable offert par la VAR, Arsenal a dompté un Leeds fougueux, en milieu d'après-midi.

Avec 27 points, les Gunners avaient porté à 4 longueurs leur avance sur City, un écart conservé grâce à la défaite des champions en titre.

Le match a basculé par un très beau but de Bukayo Saka à la 35e minute, alors que la rencontre avait pris près de 40 minutes de retard en raison d'une panne du système de Goal Line Technology et de la VAR après moins d'une minute de jeu.

La VAR d'ailleurs a joué un rôle capital en fin de match, l'arbitre annulant un pénalty qu'il avait sifflé pour Leeds dans le temps additionnel et un carton rouge contre Gabriel pour une faute sur Patrick Bamford après avoir revu les images.

Un épilogue heureux pour les hommes de Mikel Arteta éprouvés par l'enchainement des matches mais qui en sont à 7 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues.

. Liverpool transfiguré, Haaland muselé

On craignait le pire pour la défense de Liverpool décimée avec l'arrivée d'Erling Haaland fort de ses 15 buts en championnat, mais les Reds, héroïques derrière, ont même pris les trois points grâce à un but de Mohamed Salah (1-0).

Ces trois points ne font remonter les hommes de Jürgen Klopp qu'à la huitième place et à dix points de City, mais ils ont un match en moins.

C'est d'abord la prestation défensive que l'on retiendra, et la façon dont le tandem Virgil van Dijk-Joe Gomez a contrôlé le péril Haaland, parfois suppléé par un Alisson irréprochable, notamment avec sa parade de la 64e, d'une main droite ferme, sur une frappe à ras de terre.

"On a défendu à un niveau incroyablement élevé pendant près de 99 minutes (temps additionnel compris), et on a eu de très bons moments de football où on a réussi à marquer un but", s'est réjoui Klopp.

Après un but refusé par la VAR à Phil Foden, pour une faute de Haaland sur Fabinho dans la construction du but, c'est Salah, méconnaissable après un début de saison en demi-teinte, qui s'est montré décisif.

Profitant d'un dégagement rapide d'Alisson et d'une erreur de repli des Citizens, il est allé remporter son duel avec Ederson (1-0, 75e).

"C'était un match très serré, comme toujours, avec une grosse atmosphère, comme d'habitude. On a fait une erreur et on a perdu le match", a déploré Pep Guardiola après le match.

Dans une fin de match échevelée, Klopp s'est fait expulser pour contestation, mais les Reds ont tenu bon et remis une dose d'indécision dans la Premier League.

. Potter enchante Chelsea

Nouvel entraîneur de Chelsea, Graham Potter fait progressivement taire les sceptiques avec une 5e victoire consécutive des Blues, toutes compétitions confondues.

Avec 19 points, les Londoniens sont 4e, possèdent trois points d'avance sur Manchester United (5e) et quatre sur Newcastle (6e) qui ont fait match nul 0-0.

Bien que parfois bousculés par les hommes de Steven Gerrard, les Blues ont assuré l'essentiel grâce à un doublé de Mason Mount qui a profité d'une erreur adverse pour ouvrir le score (0-1, 6e) avant de doubler la mise d'un coup-franc flottant magnifique (0-2, 65e), inscrivant ses deux premiers buts de la saison.

Le score est toutefois assez flatteur pour Chelsea qui, sans un Kepa encore une fois impeccable dans les cages, avec un arrêt acrobatique incroyable sur sa ligne sur une tête à bout portant de Danny Ings (34e).

. United et Newcastle se neutralisent

Le duel d'ambitieux entre Red Devils et Magpies n'aura finalement pas connu de vainqueur, mais les deux prétendants à une qualification en Ligue des champions préservent leur bonne dynamique.

Joelinton, qui a trouvé la transversale de la tête puis le poteau du pied (38e), et Fred, qui n'a pas trouvé le cadre face au but presque ouvert (88e) auraient pu offrir les trois points à Newcastle.

Cristiano Ronaldo, titulaire pour la deuxième fois seulement de la saison en championnat, avant de céder sa place à la 72e minute à Marcus Rashford, a manqué une occasion de briller.

