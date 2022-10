"Ca bouge différemment": la danse au-delà du handicap

Maxime Thomas, danseur de l'Opéra de Paris, et Gladys Foggea, paraplégique, lors d'une répétition du ballet "Passage", le 19 février 2022 à Paris

Paris (AFP) – Paraplégique à 13 ans, Gladys Foggea dit avoir retrouvé sa liberté de mouvement grâce à la danse. Elle cherche, comme d'autres danseurs professionnels en situation de handicap, à être reconnue avant tout en tant qu'artiste.

Une poignée d'associations oeuvrent en ce sens depuis plus d'une dizaine d'années en France, à l'instar de "La Possible Echappée", fondée en 2007 à Paris par Kathy Mépuis, danseuse, chorégraphe et pédagogue.

"Le handicap est là, on ne peut pas le nier, mais il fait partie d'une différence qui donne lieu à une autre esthétique. Il est transcendé par la danse", affirme à l'AFP Mme Mépuis.

Vers les Jeux paralympiques

Forte d'un département pédagogique (500 ateliers de danse et de spectacle vivant par an) et d'un département de création artistique (avec une quinzaine de danseurs professionnels), l'association a bien évolué.

Quinze de ses artistes, dont Gladys, vont se lancer à partir du 24 octobre dans un projet de création dédiée à la cérémonie des Jeux paralympiques de 2024, sous la houlette de Robert Swinston, ancien danseur et assistant du grand chorégraphe américain Merce Cunningham.

La compagnie, qui a huit créations à son actif, travaille aussi depuis des mois sur deux spectacles, "Esquisses" et "Passage", qui seront présentés dès novembre dans des salles en Ile-de-France.

"La Possible Echappée" s'associe par ailleurs au groupe Univi (médico-social) autour d'une étude visant à mesurer l'impact de la danse sur la santé grâce à des ateliers dans des Ehpad.

"Le mot +possible+ me plaît beaucoup car ça permet d'aller vers des chemins qu'on pense fermés", assure Mme Mépuis. "L'échappée évoque à la fois un terme de danse classique (échappé) et l'échappée en tant que bouffée d'oxygène".

L'artiste préfère éviter les termes "danse inclusive" ou "adaptée", tout comme Gladys Foggea. "Ca bouge différemment mais on retrouve cette même liberté qu'une personne valide", explique la danseuse guadeloupéenne.

Elle vit aujourd'hui pleinement sa passion, notamment avec "Passage", où elle interprète un duo avec un danseur de l'Opéra de Paris, Maxime Thomas.

"Il ne connaissait pas le handicap, je n'avais jamais travaillé avec des danseurs de l'Opéra, et étonnemment, on a +matché+", sourit-elle.

Durant des répétitions au Centre Maurice Ravel (12e arrondissement de Paris), le danseur se laisse porter par elle et par le fauteuil roulant qu'elle fait tournoyer, ou s'y appuie pour faire une arabesque.

Gladys danse aussi un étonnant tango avec Sabrina Roger, également en chaise roulante.

"Il faut allier les déplacements du fauteuil et les bras, c'est ce qui va faire la beauté des mouvements", affirme l'artiste, qui avait été percutée par une voiture et qui pensait son rêve de danseuse brisé à jamais.

Plus qu'un objet pour se déplacer, le fauteuil roulant fait partie intégrante de la création.

"Souvent, quand on est paraplégique, on a la sensation d'être coupé en deux. La danse m'a vraiment permis de rattacher les jambes avec le tronc et de me réconcilier avec ce corps", ajoute-t-elle.

"Jouer avec l'inertie"

Sabrina Roger a envie que les gens viennent "non pas pour voir des personnes en fauteuil mais un spectacle". Elle se souvient avoir été embauchée une fois sur vidéo par quelqu'un qui pensait que le fauteuil était un accessoire artistique.

Atteinte d'une maladie génétique lui provoquant des troubles de la coordination, l'artiste, formée à la danse classique, peut tenir des moments sur ses jambes, ce qui ouvre encore des possibilités d'alterner positions debout et assises.

"Le jour où j'ai perdu l'équilibre(...), j'ai commencé à danser avec le déséquilibre, à jouer avec l'inertie", se rappelle-t-elle, espérant collaborer avec d'autres chorégraphes.

Maxime Thomas, lui, dit avoir vu sa créativité "stimulée" par le seul fait de chercher des solutions différentes. Et de constater qu'il y a au final "beaucoup de points communs".

