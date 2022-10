Le Portugal a renoncé au charbon et joue son va-tout dans les renouvelables

Depuis un an, la fumée blanche ne s'échappe plus des deux tours de refroidissement de la dernière centrale à charbon du Portugal PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP/Archives

Pego (Portugal) (AFP) – Depuis un an, la fumée blanche ne s'échappe plus des deux tours de refroidissement de la dernière centrale à charbon du Portugal. Ce pays ibérique a renoncé à cette source d'énergie plus tôt que prévu et mise sur les renouvelables.