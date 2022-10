Les Bourses européennes ouvrent le semaine en légère hausse: Paris +0,30%, Francfort +0,24%

Paris (AFP) – Les places boursières européennes ont ouvert lundi en légère hausse, défiant la fébrilité des marchés asiatiques, tandis que les investisseurs surveillent la livre et la dette britannique avant la présentation avancée à lundi de certaines mesures budgétaires par le nouveau ministre des Finances.

Publicité Lire la suite

Le CAC 40 à Paris a pris 0,30% à l'ouverture et le Dax à Francfort 0,24%. Vendredi, les marchés européens avaient confirmé leur rebond et fini en hausse de 0,90% pour Paris, 0,67% pour l'indice allemand et 0,12% à Londres, avant que Wall Street ne termine en net recul de 1,34% pour le Dow Jones et de 3,08% du côté du Nasdaq.

© 2022 AFP