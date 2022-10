Les syndicats dans la rue pour les salaires et contre les réquisitions

Les syndicats mobilisent mardi pour les salaires et contre les réquisitions STEPHANE DE SAKUTIN AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – Quarante-huit heures après la "Marche contre la vie chère" des partis de gauche, la CGT, en pointe dans le conflit social des raffineries, et FO notamment, appellent les salariés de tous les secteurs à faire grève et manifester mardi pour les salaires et contre les réquisitions.