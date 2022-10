Un documentaire sur Pete Doherty pour "changer le regard sur l'addiction"

Pete Doherty invité du Grand Journal sur Canal+ lors du 65e festival de Cannes, le 19 mai 2012 LOIC VENANCE AFP/Archives

2 mn

Cannes (AFP) – Fruit de 10 ans de tournage brut dans l'intimité de Pete Doherty, le documentaire "Stranger in my own skin" dévoile le poète vulnérable derrière l'ex-enfant terrible du rock anglais, avec l'espoir de "changer le regard sur l'addiction".