Wall Street bondit après une semaine chahutée pour les marchés financiers

La façade du New York Stock Exchange ANGELA WEISS AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York bondissait lundi à l'ouverture, rassurée par un début de saison de résultats d'entreprises meilleur que prévu et surtout par la volte-face du gouvernement britannique concernant ses projets budgétaires.