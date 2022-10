Carburants: la grève s'étend à d'autres secteurs, les syndicats dans la rue

Un manifestant brandit une pancarte appelant à la "grève totale" et évoquant l'entreprise Total, lors de la "Marche contre la vie chère" des partis de gauche, à Paris le 16 octobre 2022 JULIEN DE ROSA AFP

Paris (AFP) – Dans un contexte rendu inflammable par la grève dans les raffineries, et à quelques jours des départs en vacances, les salariés du public et du privé sont appelés mardi à cesser le travail et manifester, pour une hausse des salaires et contre les réquisitions de grévistes.