L'inflation à 10,1% au Royaume-Uni en pleine crise politico-économique

Photo de gaz brûlant sur une plaque de cuisson domestique le 2 février 2022 à Brighton, dans le sud de l'Angeterre Glyn KIRK AFP

4 mn

Londres (AFP) – L'inflation a accéléré à 10,1% sur douze mois au Royaume-Uni, au sommet en 40 ans et la plus forte des pays du G7, ce qui en fait le principal problème pour la Banque d'Angleterre et pour le gouvernement de Liz Truss.