La rappeuse Little Simz gagne le prestigieux Mercury Prize

La rappeuse britannique Little Simz, le 8 février 2022 pendant la cérémonie des Brit Awards à Londres Tolga Akmen AFP/Archives

2 mn

Londres (AFP) – La rappeuse londonienne Little Simz a gagné le prestigieux Mercury Prize pour son album "Sometimes I Might Be Introvert", mardi lors d'une cérémonie dans la mythique salle de concert Apollo du quartier de Hammersmith.