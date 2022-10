Le musée Lowry achète le célèbre tableau "Going to the match" 7,8 millions de livres sterling

ISABEL INFANTES AFP/Archives

1 mn

Londres (AFP) – Le célèbre tableau "Going to the match" du peintre britannique Laurence Stephen Lowry a été vendu mercredi soir pour 7,8 millions de livres sterling (9 millions d'euros) au musée consacré à l'artiste près de Manchester, où il pourra continuer à être exposé au public.