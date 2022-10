Ski: la nouvelle étape Zermatt/Cervinia, "non-sens" à plus d'un titre, déplore Johan Clarey

Le skieur français Johan Clarey lors de sa médaille d'argent sur la descente des JO de Pékin, le 7 février 2022 à Yanqing Joe KLAMAR AFP/Archives

Breuil-Cervinia (Italie) (AFP) – "Cette course est un non-sens", notamment écologique, a déploré mercredi auprès de l'AFP le vice-champion olympique de descente Johan Clarey à propos des nouvelles étapes de la Coupe du monde de ski alpin prévues les 29-30 octobre et 5-6 novembre au pied du Cervin, entre la Suisse et l'Italie.