Lola: les députés RN observent une minute de silence devant l'Assemblée

Paris (AFP) – Les députés du Rassemblement national ont observé une minute de silence jeudi soir devant l'Assemblée nationale "en hommage à Lola", la collégienne assassinée la semaine dernière à Paris, en réfutant toute "récupération".

Vers 18H30, la cheffe de file des députés RN Marine Le Pen et le président par interim du parti Jordan Bardella, entourés de plusieurs dizaines de députés, eurodéputés et conseillers régionaux d'Ile-de-France, se sont recueillis devant le bâtiment "en hommage à Lola et en soutien à sa famille et ses proches".

"On assiste là au crime de trop, celui qui nous oblige maintenant à l'action efficace", a-t-elle ajouté, en réfutant toute volonté de récupération.

"Une minute de silence n'est jamais une récupération politique, c'est un hommage, quelque chose qui sera ressenti je pense par les proches et la famille de Lola comme un partage de leur douleur", a-t-elle affirmé.

Cet hommage se tenait en parallèle d'un autre rassemblement organisé place Denfert-Rochereau par l'"Institut pour la justice", une association réputée proche d'Eric Zemmour, où étaient attendus plusieurs responsables de Reconquête!

Mme Le Pen a expliqué s'être dissociée de ce second rassemblement car "au fur et à mesure, il est apparu" que celui-ci "s'éloignait de la tonalité que nous souhaitions donner à cet hommage".

La principale suspecte du meurtre de Lola, Dahbia B., une Algérienne de 24 ans, a été mise en examen lundi pour "meurtre" et "viol aggravé" puis écrouée. Elle était entrée légalement en France en 2016 avec un titre de séjour étudiant, mais faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) depuis août.

