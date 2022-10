NBA: aux Clippers la bataille de LA, les Bucks débutent bien aussi

John Wall (Clippers) prend le dessus sur la défense des Lakers, dans le duel entre les deux formations NBA de Los Angeles, le 20 octobre 2022 RONALD MARTINEZ GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

Los Angeles (AFP) – Les Clippers et Kawhi Leonard, qui faisait son retour en NBA un an et demi après une grave blessure à un genou, ont réussi leur entame de championnat jeudi en remportant le derby de Los Angeles (103-97) chez les Lakers.