Wall Street termine en hausse, les taux obligataires se replient

Le parquet du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

New York (AFP) – Très volatile vendredi, la Bourse de New York a inversé la tendance des derniers jours et terminé en nette hausse dans le sillage d'un soudain repli des taux obligataires, motivé par des propos de membres de la Fed.