Wall Street, volatile, en territoire positif après l'ouverture

Le parquet du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

2 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait en hausse vendredi, après une ouverture dans le rouge, alors que les taux obligataires restaient élevés et que le secteur de la technologie donnait de mauvais signaux.