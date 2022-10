L1: Fofana à la recherche de son rayonnement estival avec Lens

Lens (AFP) – Fin août, la prolongation surprise de Seko Fofana, sous les flashes du stade Bollaert, avait promis à Lens des lendemains radieux. Mais une blessure est venue ralentir le rythme du milieu lensois, qui tentera de briller à Marseille samedi (21h00) en Ligue 1.

C'est une scène qui a marqué les esprits en début de saison: le 31 août, à l'issue d'un succès 5-2 aux dépens de Lorient, Lens fêtait son capitaine lors d'un show digne des plus grands joueurs devant le public Sang et Or. Fofana, 27 ans, actait sa prolongation au milieu de la pelouse et mettait fin à un été de toutes les rumeurs, avec la crainte de le voir quitter l'Artois.

"C'est un très beau signal donné par le club et par Seko. Cela veut dire qu'il existe de belles responsabilités à tenir, tous ensemble", avait souligné l'entraîneur Franck Haise.

Le milieu international ivoirien y a renforcé au passage son statut de guide d'une équipe en progression constante depuis 2020, après deux septièmes places de suite en Ligue 1.

Sur le terrain, Fofana est un pion indispensable du système Haise, même si son rôle semble avoir évolué et ses percées offensives sont moins nombreuses.

"Sur mes premières saisons, je me projetais davantage, sans être performant défensivement", reconnaît-il. "L'idée est de trouver un équilibre en fonction des besoins. Je dois savoir quand je dois davantage percuter, jouer plus simple, plus haut ou plus bas. J'essaye d'être partout !"

Son mois d'août a été dans la continuité de son exercice précédent: il a avalé les kilomètres, dominé ses vis-à-vis, et s'est montré décisif: 2 passes et 2 buts.

"Coup de fatigue"

Toutefois, la fin de l'été a marqué pour lui un petit coup d'arrêt. Victime d'une petite déchirure musculaire, il a dû faire l'impasse sur les rencontres de Lorient (5-2) et Reims (1-1), avant de disputer 45 minutes face à Troyes (1-0).

Certes, depuis, il a retrouvé le rythme avec la sélection nationale pendant la trêve de septembre et connu trois titularisations avec les Sang et Or, mais sans retrouver tout son impact et sa percussion.

"Ce petit coup de fatigue est logique", avouait-il avant le derby du Nord perdu à Lille (1-0) le 7 octobre, conscient de "devoir répondre présent".

Son influence sur le jeu offensif artésien a fléchi, chiffres à l'appui: aucune action amenant un but depuis août, 2,4 actions par match amenant un tir (3,75 auparavant), 5 passes interceptées contre Montpellier (1,25 en moyenne), et un nombre de pressions sur l'adversaire quasiment divisé par 2.

Alors, à Marseille samedi lors de la 12e journée de L1, Seko Fofana essaiera de rayonner à nouveau, de retrouver son coup de rein dans cette dernière ligne droite avant la trêve dédiée à la Coupe du monde. Et surtout de permettre au RCL de garder sa place sur le podium devant l'OM.

